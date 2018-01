Volley, Fronckowiak coach Vibo Valentia

(ANSA) - CATANZARO, 11 GEN - La Tonno Callipo volley ha un nuovo allenatore. E' il brasiliano Marcelo Fronckowiak, di 50 anni. Lo rende noto la società calabrese. Il 5 gennaio era andato via Lorenzo Tubertini. Nel frattempo il secondo allenatore Antonio Valentini ha guidato la squadra nei due impegni contro Padova e Monza. Dopo 17 turni di campionato, la squadra di Vibo Valentia é terzultima con 10 punti e nelle ultime 11 partite ha rimediato altrettante sconfitte. Nativo di Porto Alegre, Fronckowiak ha vinto la SuperLiga brasiliana nella stagione 2001-02 col Team Ulbra e nella stagione 2012-13 con il Rio de Janeiro RJX. In quella squadra ha allenato campioni come Bruninho, Lucas Saatkamp, Dante Amaral, Mario Jr e l'ex schiacciatore della Callipo Thiago Alves. Per Fronckowiak anche esperienze in Europa dove dal 2004 al 2009 ha allenato Tourcoing, Lille e Dinamo Krasnodar. Nel 2017 è stato vice allenatore della nazionale brasiliana campione olimpica in carica disputando anche la World League e la Grand Champions Cup. (ANSA).