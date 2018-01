Auto in fiamme a Catanzaro, forse dolo

(ANSA) - CATANZARO, 11 GEN - Due auto sono andate parzialmente distrutte in un incendio di probabile origine dolosa a Catanzaro. Le vetture erano parcheggiate ad un centinaio diu metri di distanza l'una dall'altra in via Patari.

Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco della sede centrale. Secondo i primi accertamenti fatti dai pompieri al termine delle operazioni di spegnimento, non è escluso che le fiamme abbiano avuto un'origine dolosa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini sull'episodio.