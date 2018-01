Incendio azienda vicepresidente Confagri

(ANSA) - ROCCA DI NETO (CROTONE), 8 GEN - Il capannone di un'azienda agricola di Rocca di Neto di proprietà di Alberto Caputi, vice presidente di Confagricoltura Calabria e presidente di Crotone della stessa associazione, è stato devastato dalle fiamme di un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti.

Il rogo, divampato ieri sera, ha distrutto circa 800 rotoballe di fieno e due mezzi agricoli che si trovavano parcheggiati nel capannone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone che sono stati impegnati per tutta la notte nelle operazioni di spegnimento dell'incendio della struttura, al confine tra i territorio di Rocca di Neto e Strongoli. Non è stato trovato alcun elemento che lasci pensare al dolo. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Rocca di Neto.