Era a caccia in Parco Sila, denunciato

(ANSA) - PETILIA POLICASTRO (CROTONE), 8 GEN - E' stato sorpreso a praticare attività venatoria all'interno del Parco nazionale della Sila. Un cacciatore di Petilia Policastro è stato denunciato dai Carabinieri Forestale per attività venatoria di frodo e introduzione di armi all'interno di un'area protetta.

L'uomo è stato sorpreso e bloccato dai militari, nel giorno dell'Epifania, in località Menta di Petilia Policastro, area ricadente in "Zona 1" del Parco nazionale della Sila. I Carabinieri Forestale gli hanno sequestrato il fucile privo di riduttore, una radio ricetrasmittente e del munizionamento. Dal controllo successivo è emerso che l'uomo è risultato titolare di un porto d'armi scaduto da poco e per questo denunciato anche per porto abusivo d'armi.