Incendio in abitazione, anziana in fuga

(ANSA) - GASPERINA (CATANZARO), 6 GEN - Una squadra di vigili del fuoco di Soverato é intervenuta all'alba di oggi in un'abitazione del centro storico di Gasperina nella quale, a causa di un corto circuito provocato dal cattivo funzionamento di una stufa, si era sviluppato un incendio.

Una donna anziana che si trovava nella casa nel momento in cui é scoppiato l'incendio, é riuscita a fuggire ed a mettersi in salvo, senza riportare alcuna ferita. Le fiamme, propagatesi rapidamente, hanno provocato la distruzione della cucina.

La casa, a conclusione di una verifica effettuata alla presenza anche del sindaco, Gregorio Gallello, in via cautelativa é stata dichiarata inagibile. Lievi danni ha anche subito un appartamento contiguo.