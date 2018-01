In fiamme lido a Catanzaro, ipotesi dolo

(ANSA) - CATANZARO, 6 GEN - Nel primo pomeriggio di oggi alcune squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenute in località Giovino di Catanzaro per un incendio divampato nella struttura balneare "Lido Ionio".

Le fiamme, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, hanno avuto origine all'interno della struttura, già interessata da un incendio doloso il 19 luglio scorso.

Lo stabilimento, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, è andato completamente distrutto. Sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale ed, allo stato, non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.

Le indagini sull'incendio sono state avviate dalla Polizia di Stato.