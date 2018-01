Coppia rapinata a Crotone, un arresto

(ANSA) - CROTONE, 6 GEN - Un immigrato gambiano, Ceesay Seriffo, di 21 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Crotone con l'accusa di essere il responsabile della rapina compiuta nella serata del 21 settembre scorso nella villa comunale ai danni di una coppia di giovani.

L'arresto é stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Crotone, Francesca Familiari, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Alfredo Manca.

Seriffo, in occasione della rapina, secondo quanto é emerso dalle indagini, basate su alcune testimonianze e sulle immagini riprese dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza, aveva minacciato la coppia con un paio di forbici costringendola a consegnare due cellulari ed una somma di denaro.

L'attività investigativa prosegue per accertare se l'arrestato abbia effettivamente tentato di violentare, com'era emerso in un primo tempo dalle indagini, la ragazza vittima della rapina.