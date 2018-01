Concerto Anna Guerra, artista matura

(ANSA) - CATANZARO, 6 GEN - Artista ormai sempre più matura, Anna Guerra ha tenuto nel teatro Comunale di Catanzaro un concerto che ha riscosso un notevole successo. La cantante catanzarese, reduce dall'ottima "performance" all'ultima edizione del Festival di Castrocaro, ha fornito una prova brillante, accompagnata dai "Black Belt", eseguendo brani di vario genere in un viaggio dagli anni '60 e '70 ai giorni nostri. Il concerto, intitolato significativamente "Do you remember?", con l'organizzazione e la sapiente regia di Tonino Guerra, ha vissuto momenti di particolare intensità emotiva e musicale, mettendo in luce le qualità di un'artista che ha le carte in regola per crescere ancora molto ed affermarsi in un mondo sempre più difficile ed ostico per chi vuole emergere facendo leva soltanto sulle proprie capacità. Da brivido, in particolare, l'esecuzione di un brano estremamente difficile come "The great gig in the sky" dei Pink Floyd. Un "gesto di coraggio", come lo ha definito la stessa Anna, che é stato superato brillantemente.