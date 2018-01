In fiamme un escavatore a Ionadi

(ANSA) - IONADI (VIBO VALENTIA), 5 GEN - Un escavatore parcheggiato all'interno di un cantiere edile nel territorio di Ionadi è stato danneggiato, la scorsa notte, da un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. Sono in corso indagini per accertare le cause dell'incendio.

Altri quattro roghi, sempre nella notte, hanno interessato altrettante autovetture a Mileto, Tropea e Dasà. In quest'ultima circostanza, il rogo ha interessato la vettura di un giovane del posto da tempo emigrato in Germania e tornato in paese per trascorrere le festività natalizie.

Le indagini sugli incendi sono state avviate da carabinieri e polizia.