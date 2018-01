Deposito botti illegali in casa,arresto

(ANSA) - PARGHELIA (VIBO VALENTIA), 5 GEN - Aveva impiantato in un magazzino adiacente la propria abitazione un deposito di di botti illegali. Un uomo di Parghelia è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Tropea.

Nel corso di una perquisizione all'interno del locale i militari hanno trovato circa tre quintali e mezzo di artifizi pirotecnici artigianali e importati e due valigette di centraline per l'esplosione a distanza assieme a un passamontagna e due pistole a salve. Oltre al materiale esplodente in pessimo stato di conservazione sono state trovate anche alcune bombole a gas. I botti sono stati posti in sicurezza dagli artificieri dell'Arma intervenuti da Cosenza e Reggio.

La perquisizione ha portato anche al ritrovamento di una stampante laser professionale rubata nel Comune di Parghelia lo scorso anno, mentre in un terreno di proprietà dell'arrestato è stata accertata la presenza di volatili, alcuni in via di estinzione, tenuti in pessime condizioni igieniche. Gli animali sono stati sequestrati.