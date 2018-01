Zenga,a San Siro con attitudine far bene

(ANSA) - CROTONE, 4 GEN - Aria di derby per Walter Zenga che si appresta ad affrontare con il suo Crotone quel Milan che è stato rivale di decine di stracittadine negli anni 90. "Mi aspetto che il Crotone - dice l'ex portiere dell'Inter - faccia la gara a San Siro con la stessa attitudine di voler far punti che ho visto nelle ultime tre gare. Veniamo da due sconfitte, ma con buone prestazioni che sono sempre migliorate. Dobbiamo focalizzarci sulle positività perché alla lunga la continuità dà i suoi frutti. Gattuso sta facendo delle cose interessanti. Lui è calabrese - scherza Zenga - per questa gara si metta una mano sul cuore ... A parte le battute è un rivale leale e sta mettendo a regime il Milan. Hanno giocato tante gare e non ha avuto molto tempo per mettere a punto gli schemi. Si vede che stanno crescendo e lo si è visto nella partita di Coppa Italia.

Hanno fatto una gara notevole contro l'Inter e penso che in campionato non abbiano la classifica che meritano. Gli auguro il meglio, ma non da questa gara però, dalla prossima".