Scoperti da Gdf 63 falsi braccianti

(ANSA) - CROTONE, 4 GEN - Una truffa ai danni dell'Inps è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Crotone che ha denunciato 63 falsi braccianti agricoli. L'indagine dei finanzieri ha portato alla luce una serie di irregolarità relative a false dichiarazioni di assunzioni attuate da tre aziende agricole della provincia nel periodo che va dal 7 gennaio 2011 al 23 febbraio 2016.

In particolare, i titolari delle aziende hanno falsamente dichiarato la coltivazione di terreni concessi in fitto da diversi proprietari terrieri con la fittizia assunzione di 63 lavoratori ai quali hanno procurato erogazioni quali l'indennità di malattia e/o di disoccupazione agricola per un importo complessivo di oltre 591 mila euro. Inoltre è emerso che le ditte coinvolte non hanno mai avuto la disponibilità dei terreni. Le indagini hanno permesso di accertare che due delle aziende agricole coinvolte hanno usufruito di sostegno al reddito da parte di Arcea.