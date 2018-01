Spari contro auto, illeso conducente

(ANSA) - ROSSANO (COSENZA), 2 GEN - Persone non identificate hanno sparato un colpo di fucile contro un fuoristrada alla cui guida c'era V.P., di 52 anni, di Rossano, che è rimasto illeso.

Il fatto è accaduto in località Piana dei Venti, nel territorio di Rossano, dove l'uomo stava transitando a bordo del mezzo.

Il conducente del veicolo preso a fucilate, nell'immediatezza, anche a causa delle grosse buche e del dissesto del tracciato stradale, non si è reso conto di quanto stesse accadendo pensando che a colpire il mezzo fossero state delle pietre lanciate da qualcuno. Solo una volta sceso dal fuoristrada, l'uomo ha notato il foro sulla fiancata del veicolo e, immediatamente, ha allertato i carabinieri.

I militari, dopo avere accertato che l'uomo era rimasto incolume, hanno avviato tutti gli accertamenti necessari. Le indagini dei carabinieri stanno proseguendo per risalire all'autore e al movente della sparatoria.