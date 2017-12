Rissa durante movida, grave giovane

(ANSA) - COSENZA, 30 DIC - Un giovane di 25 anni, del quale non sono state rese note al momento le generalità, è stato accoltellato la scorsa notte fuori da un pub di Cosenza ed é stato ricoverato in ospedale con prognosi riservata. Il fatto é accaduto in una delle strade in cui ha luogo la movida cosentina, con centinaia di giovani che si riservano nei locali pubblici e nelle strade del centro cittadino.

Secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia di Stato, il ferimento é avvenuto al culmine di una rissa scoppiata, per motivi in corso d'accertamento, tra due gruppi di giovani.

La polizia sta adesso ricostruendo quanto é accaduto, anche con l'ausilio delle immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, ed avrebbe già acquisito alcuni elementi che potrebbero portare all'identificazione del responsabile del ferimento.