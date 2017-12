Botti: sequestrati 4 quintali a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 30 DIC - I finanzieri del Comando provinciale di Crotone hanno sequestrato oltre quattro quintali di materiale esplodente, posto in vendita per essere utilizzato per i botti di fine d'anno. Il sequestro rappresenta il frutto di un blitz effettuato dalle fiamme gialle in alcuni magazzini e tra le bancarelle che in questo periodo sono state allestite in molti punti della città per la vendita proprio di botti. I finanzieri hanno anche denunciato in stato di libertà quattro persone sorprese mentre effettuavano l'attività di vendita dei botti e risultate prive di licenza commerciale e di autorizzazione di polizia.