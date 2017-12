Trasgredisce a semilibertà, arrestato

(ANSA) - PALMI (REGGIO CALABRIA), 29 DIC - In semilibertà per un permesso premio per le festività natalizie è stato fermato dai carabinieri ai quali ha fornito false generalità. Domenico Sgarlata, di 38 anni, di Gioia Tauro, con precedenti, è stato arrestato e posto ai domiciliari.

L'uomo, fermato mentre alla guida di un ciclomotore senza indossare il casco, prima ha sostenuto di non disporre dei documenti d'identità e, successivamente, ha fornito false generalità ai militari che lo hanno condotto in caserma per ulteriori accertamenti. Dai controlli effettuati è emerso così che Sgarlata, attualmente in regime di semilibertà, stava usufruendo di un permesso premio alle cui prescrizioni realtive al luogo dove utilizzare il beneficio aveva trasgredito.