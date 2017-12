Sequestrati due quintali botti a Siderno

(ANSA) - SIDERNO (REGGIO CALABRIA), 29 DIC - La Polizia di Stato ha sequestrato a Siderno due quintali di "botti" denunciando in stato di libertà il pensionato incensurato, titolare di una licenza di fochino, che li deteneva. Il materiale esplodente é stato trovato dal personale del Commissariato di Siderno, nell'ambito di servizi mirati disposti dal questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, in un deposito che era nella disponibilità della persona denunciata. I "botti" erano collocati su alcuni scaffali metallici ed i locali in cui erano custoditi, secondo gli investigatori, erano inidonei e non garantivano la necessaria sicurezza. Tra gli artifici sequestrati vi sono circa 400 metri di miccia, 650 bengala, 400 tubi di artifizi senza certificazione europea e scaduti da tre anni, oltre a quattro batterie da 25 tubi denominate "Night Vision", due batterie da 100 tubi denominate "Bigkahuna" ed una batteria da 90 tubi denominata "Lilly Magnolia 3".