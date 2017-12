Carta identità elettronica a Taurianova

(ANSA) - TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA), 29 DIC - Dal 2 gennaio 2018 gli uffici comunali di Taurianova, in linea con il processo di digitalizzazione della Pa e di semplificazione della burocrazia, rilasceranno la nuova carta d'identità elettronica. Il nuovo documento d'identità ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione. È dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali, consente l'autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati e abilita all'acquisizione di identità digitali sul Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

"Per il nostro Comune - afferma il sindaco Fabio Scionti - si tratta di un altro tassello sulla via della innovazione e della informatizzazione della pubblica amministrazione che consentirà all'Ente una maggiore efficienza dei servizi resi al cittadino".