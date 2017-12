Ap: Gentile, mi dimetto e non mi candido

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Mi dimetto dalla carica di Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare. Il progetto di costituire una forza di centro autonoma, liberale e riformista al quale molti di noi avevano fermamente creduto è fallita. Non voglio assegnare responsabilità ad alcuno ma ho trovato un partito sfasciato e ingestibile senza alcuna capacità reattiva che per sopravvivere è alla ricerca di una innaturale mutazione genetica che lo spinge fortemente a sinistra". Così il senatore Antonio Gentile che invita "i singoli parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, sindaci e militanti di Alternativa Popolare a votare per l'unica forza moderata e liberale esistente rappresentata da Forza Italia e dal suo Presidente Silvio Berlusconi". "È mancata la sincerità e ho riscontrato mancanza di valori. Per rispetto della mia reputazione e per onestà preferisco interrompere qui la mia esperienza di partito e parlamentare. Ringrazio Renzi e Gentiloni. E' necessaria per me una pausa".