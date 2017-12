Aveva in casa botti illegali, denunciata

(ANSA) - CROTONE, 26 DIC - Nascondeva nella propria abitazione 140 chili di materiale pirotecnico di genere vietato.

Una commerciante cinquantenne di Crotone è stata denunciata dai carabinieri della Compagnia per i reati di commercio abusivo di materiale pirotecnico ed omessa denuncia di materie esplodenti.

I militari, nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto della vendita di artifizi pirotecnici illegali, hanno compiuto una perquisizione nell'abitazione della donna trovando e sequestrando gli artifizi pirotecnici che non potevano essere posti in vendita in assenza delle previste autorizzazioni di legge.