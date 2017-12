Natale in Calabria,prevale la tradizione

(ANSA) - CATANZARO, 25 DIC - Natale con tanto sole e temperature godibili, dopo il freddo dei giorni scorsi, ma casalingo e all'insegna della tradizione in Calabria.

In larghissima maggioranza i calabresi hanno scelto di trascorrere la vigilia e il 25 dicembre in casa con parenti e amici tra menu di pesce per il cenone del 24 e tanta carne per la giornata dedicata alla Natività con il corollario goloso dei tanti dolci del periodo. Molto affollate le chiese della regione per le celebrazioni religiose odierne.

Sempre in forte ascesa la richiesta di prodotti tipici del periodo natalizio. Le temperature miti, poi, hanno conciliato anche qualche uscita fuori porta senza particolari problemi, ma il traffico sull'A2 Autostrada del Mediterraneo e sulla viabilità ordinaria è risultato nella norma.