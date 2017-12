Catanzaro, migliaia su funicolare gratis

(ANSA) - CATANZARO, 24 DIC - Oltre mille persone hanno scelto ieri di raggiungere corso Mazzini e il centro storico di Catanzaro utilizzando gratuitamente la funicolare.

In tanti hanno deciso anche oggi di utilizzare il mezzo comodo e suggestivo che, in queste ore frenetiche di ultimi acquisti e di traffico alle stelle, rappresenta l'alternativa più valida all'auto. Un sistema di collegamento urbano che consente in due minuti e mezzo di arrivare nel cuore del capoluogo dando così la possibilità agli ultimi ritardatari di immergersi nello shopping natalizio. E soprattutto un'occasione per muoversi senza stress di parcheggio e code e per vivere anche gli eventi organizzati nel salotto buono di Catanzaro.

Particolare gradimento ha riscosso il Presepe vivente allestito nelle Gallerie del San Giovanni con la riproposizione delle botteghe degli antichi mestieri nei sotterranei del castello normanno. Numerosi visitatori anche per le mostre permanenti "Imperatores" al Complesso del San Giovanni e alla Fiera europea del Presepe.