Lazio travolge il Crotone nella ripresa

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - La Lazio si sveglia nella ripresa ed infligge al Crotone un 4-0 anche troppo pesante per quello che la formazione ospite aveva mostrato nei primi 45'. Simone Inzaghi ritrova così il successo all'Olimpico a distanza di due mesi dalla vittoria sul Cagliari del 22 ottobre. Dopo un primo tempo incolore, con la formazione di Walter Zenga brava ad imbrigliare il gioco avversario, all'11' è Lukaku a sbloccare il risultato, sfruttando l'assist di Immobile liberato dal primo errore di Ajeti. Al 33' arriva il raddoppio con Immobile di testa (16/a rete in campionato per lui), su un cross di Lulic, entrato al posto di uno spento Milinkovic. Il Crotone molla emotivamente ed incassa altre due reti nel giro di quattro minuti: ai 41' dallo stesso Lulic, al 44' da Felipe Anderson, subentrato a Luis Alberto. Lazio che sale a 36 punti, con una partita da recuperare. Crotone fermo a 15, in piena zona pericolo.