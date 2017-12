Cagnolino finisce in pozzo, salvato

(ANSA) - CATANZARO, 23 DIC - Era caduto chissà come in un pozzetto di quelli che, a bordo strada, delimitano i canali di raccolta e deflusso delle acque piovane. Un cucciolo randagio di cane, sfuggito al controllo della madre e del suo piccolo branco, è stato salvato dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro che sono intervenuti nei pressi del crocevia stradale di ingresso al quartiere Marina del capoluogo.

A chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco i passanti che hanno avvertito i guaiti del cagnolino finito nel pozzetto e rimasto incastrato. Una volta recuperato il cucciolo, che non ha riportato alcuna ferita, è stato lasciato libero di seguire la mamma e gli altri cani del piccolo branco.

Gli animali sono rimasti a poca distanza dal canale, dove hanno operato i vigili del fuoco, in attesa che si completassero le fasi delle operazioni di soccorso.