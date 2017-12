In auto con 11 kg marijuana, arrestato

(ANSA) - ROSARNO (REGGIO CALABRIA), 22 DIC - I carabinieri della Tenenza di Rosarno, insieme a quelli dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno arrestato in flagranza di reato Giuseppe Vuolo, di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. L'uomo è stato fermato per un controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Rosarno dopo che i militari si sono insospettiti dalla forte velocità di un'autovettura in transito. Identificato il conducente, i carabinieri hanno deciso di sottoporlo ad una perquisizione personale e veicolare.

All'interno del bagagliaio è stato così trovato un sacco contenente 10 involucri in plastica con all'interno della marijuana, per un peso complessivo superiore agli 11 kg. Se immessa sul mercato dello spaccio, la droga avrebbe fruttato circa 150 mila euro.