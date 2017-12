FitChristmas a Roccella per solidarietà

(ANSA) - ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA), 22 DIC - "Il FitChristmas di Roccella Ionica è un'iniziativa interessante perché non solo unisce persone di tutte le età in una manifestazione pacifica, ma ha anche uno scopo benefico e solidale in quanto aderisce alla proposta della Caritas Diocesana. Chi si iscrive alla gara contribuisce alla realizzazione di un fondo di solidarietà per famiglie meno abbienti con un reddito sotto ai 250 euro mensili". Così il vescovo di Locri mons. Francesco Oliva "presenta" la quarta edizione di "FitChristmas", camminata non competitiva aperta a tutti promossa da Asd Calabria Fitwalking, Caritas Diocesana e Unitalsi in programma il 26 dicembre a Roccella Ionica, alla quale parteciperà lo stesso prelato. Sono attese oltre 600 persone. Asd Calabria FitWalking ha raccolto l'invito del Papa, del vescovo e della Caritas: creare un Fondo di solidarietà diocesana per i meno abbienti. All'iniziativa parteciperà anche l'assessore regionale al Welfare e alle Politiche Giovanili Federica Roccisano.