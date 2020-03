Coronavirus: Basilicata, 200 contagiati

(ANSA) - POTENZA, 29 MAR - I contagiati da coronavirus in Basilicata sono saliti a quota 200: è quanto si ricava dal bollettino emesso dalla task force regionale. I dati si riferiscono agli ultimi 164 tamponi esaminati: 132 sono risultati negativi e 32 positivi. In regione, ad oggi, vi sono 150 persone in isolamento domiciliare e 50 ricoverate (18 sono in terapia intensiva).