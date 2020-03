Coronavirus: 3 morti e 144 contagiati

(ANSA) - POTENZA, 27 MAR - Sono salite a tre le persone morte in Basilicata per cause legate all'epidemia di coronavirus: nella tarda sera di ieri un'anziana è deceduta all'ospedale San Carlo di Potenza.

Stamani inoltre la task force regionale ha reso noto che finora sono 144 le persone contagiate in Basilicata. Nelle ultime ore sono stati eseguiti 208 tamponi, con 190 esiti negativi e 18 positivi.