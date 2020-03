Domani la preghiera nel cimitero

(ANSA) - POTENZA, 26 MAR - L'arcivescovo di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, si recherà domattina, alle ore 10, nel cimitero di Potenza, per una preghiera di suffragio per i morti a causa dell'epidemia di coronavirus. L'iniziativa fa parte del programma messo a punto dalla Conferenza episcopale italiana in occasione del "Venerdì di misericordia".