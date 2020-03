Coronavirus: primo morto in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 23 MAR - Un uomo di circa 80 anni è morto nella serata di ieri nell'ospedale "San Carlo" di Potenza ed è risultato positivo al test del coronavirus: è la prima persona a morire in Basilicata dall'inizio dell'epidemia da mettere direttamente in relazione al covid-19. L'uomo è giunto già in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Potenza.