'State a casa', ma vanno in palestra

(ANSA) - POTENZA, 19 MAR - Tre persone - di 26, 42 e 43 anni - sono state denunciate dai Carabinieri, a Senise (Potenza), perché erano in una palestra invece che osservare le disposizioni che impongono di "stare a casa" per limitare l'epidemia di coronavirus. La denuncia è avvenuta durante i controlli in corso per vincere quella che gli stessi militari hanno definito una certa "resistenza" di alcuni cittadini ad osservare gli ordini dell'autorità.