A Vietri di Potenza 400 test veloci

(ANSA) - POTENZA, 19 MAR - "Abbiamo appena acquistato 400 test veloci per il coronavirus, in grado di restituire l'esito in 15 minuti". Lo ha annunciato - in una nota diffusa dall'ufficio stampa - il sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano.

"Serviranno - ha aggiunto - principalmente per un primo screening e per escludere coloro che avendo sintomi simili al virus in realtà potrebbero essere negativi". A Vietri di Potenza "al momento ci sono diverse persone sottoposte a quarantena ma non risultano casi di positività da covid-19".