Impianti Eni operativi 'al minimo'

(ANSA) - POTENZA, 18 MAR - 'Eni ha deciso oggi di "ridurre al minimo l'operatività dei propri impianti in Val d'Agri", in considerazione dell'"evolversi dell'emergenza covid-19 in Basilicata". In particolare, nel Centro Oli di Viggiano (Potenza) saranno presenti solo 80 persone, "con un calo di circa il 30 per cento della produzione di petrolio", in modo da diminuire gli spostamenti di uomini e la circolazione dei mezzi al minimo possibile".