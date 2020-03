(ANSA) - POTENZA, 10 MARZO - Da oggi, e fino al 3 aprile, nelle strutture sanitarie pubbliche lucane sono sospesi i ricoveri programmati medici e chirurgici, e "saranno possibili solo quelli urgenti provenienti dal pronto soccorso": lo ha deciso la Regione Basilicata, attraverso una disposizione emanata dal dipartimento regionale Politiche della persona.

La disposizione, "per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", prevede anche la sospensione di esami strumentali diagnostici e operativi, visite ambulatoriali, day service, diagnostica laboratoristica, "ad accezione delle richieste recanti le motivazioni d'urgenza quali piani terapeutici, somministrazioni di farmacoterapia come la chemioterapia, le prestazioni di dialisi, la radioterapia, la Pet-Tac, le donazioni di sangue" e "tutte le altre prestazioni - è scritto in una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale - che non sono differibili senza potenziale danno ai pazienti".