Dal boom del 2019 al deserto del 2020

(ANSA) - MATERA, 10 MAR - Il 2019 è finito solo da due mesi, ma per Matera - che l'anno scorso è stata Capitale europea della Cultura - nel 2020 tutto è cambiato: dal "boom" turistico ai Sassi "deserti", con pochissime persone in giro per i rioni di tufo, simbolo della città lucana, con il concreto rischio che l'economia cittadina vada verso il collasso.

Già stamani, nelle prime ore di entrata in vigore del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'emergenza coronavirus, sono molti i bar e i ristoranti che hanno deciso di non aprire.