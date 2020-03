Carcere Melfi:"Rivolta rientrata al 90%"

(ANSA) - POTENZA, 10 MAR - Nel carcere di Melfi (Potenza) la rivolta messa in atto ieri da circa 150 detenuti "è rientrata al 90 per cento. Stiamo lavorando per farla rientrare completamente". Lo ha detto il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, parlando con i giornalisti al termine di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.