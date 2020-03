"Al San Carlo personale e posti letto"

(ANSA) - POTENZA, 10 MAR - L'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza deve aumentare i posti letto di terapia intensiva e il numero di operatori e dispositivi protettivi individuali per affrontare l'emergenza coronavirus. E' la richiesta della Uil-Fpl, che ha sollecitato l'accelerazione delle procedure per assumere il personale necessario e per stabilizzare i precari.