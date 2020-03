I sindacati, a rischio la sanità lucana

(ANSA) - POTENZA, 9 MAR - Il sistema sanitario della Basilicata "è fortemente sottodimensionato e non sarebbe in grado di affrontare con la necessaria massa critica un'eventuale emergenza": lo hanno detto i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil al prefetto di Potenza, Annunziato Vardè. Angelo Summa, Enrico Gambardella e Vincenzo Tortorelli hanno incontrato il prefetto per esaminare le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio. I sindacalisti hanno presentato al prefetto "una serie di criticità nei settori della sanità, delle attività produttive, dei servizi e dei trasporti".