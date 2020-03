Dal Nord 204 persone tornate in regione

(ANSA) - POTENZA, 9 MAR - Sono 204 le persone giunte "nelle scorse ore" in Basilicata dalla zona rossa del Nord Italia. Lo ha reso noto la task force regionale sul coronavirus, specificando che le 204 persone sono state censite dalla Protezione civile.

Oggi, inoltre, in Basilicata sono stati 13 i tamponi effettuati: i risultati di laboratorio "verranno resi noti in serata". Al numero verde regionale 800996688, oggi, dalle ore 8 alle 16, sono "arrivate 600 chiamate da parte dei cittadini".