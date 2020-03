Sindacati: "Stop a iniziative 8 marzo"

(ANSA) - POTENZA, 7 MAR - In occasione dell'8 marzo, Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di sospendere le iniziative pubbliche per l'emergenza coronavirus ma "rilanciano sui contenuti con il manifesto unitario 'L'alfabeto delle donne' per promuovere un nuovo linguaggio di genere".

In una nota congiunta firmata da Anna Russelli (Cgil), Luana Franchini (Cisl) e Anna Carritiello (Uil), è sottolineato che "quest'anno" i tre sindacati "avevano lavorato ad una iniziativa unitaria nazionale dedicata alla celebrazione della Giornata Internazionale della Donna dell'8 marzo, iniziativa annullata per l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Tuttavia, si è deciso comunque di mantenerne e rilanciarne i contenuti attraverso un manifesto unitario che ha come tema l'Alfabeto delle Donne affinché attraverso alcune delle tante parole che lo rappresentano possa significare e riconoscere l'indiscutibile protagonismo delle donne nella vita di ognuno nel lavoro, nel sociale e nelle comunità".