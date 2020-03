Prefetto ricoverato, "sintomi non gravi"

(ANSA) - POTENZA, 7 MAR - Il prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri - ieri risultato positivo al Coronavirus - "è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Madonna delle Grazie" della città dei Sassi e "non presenta una sintomatologia di particolare gravità". Lo ha reso noto la task force sull'emergenza Coronavirus in Basilicata.

Nel comunicato - diffuso dall'ufficio stampa della Giunta lucana - è anche sottolineato che "dei 15 tamponi, giunti ieri dalle province di Matera e Potenza, 12 sono risultati negativi" e che "i rimanenti tre sono in fase di processazione, insieme ad altri tre che sono arrivati in mattinata. I risultati saranno comunicati non appena disponibili".