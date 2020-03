"Evitare un ingiustificato allarmismo"

(ANSA) - POTENZA, 7 MAR - Il presidente dell'Ordine dei Medici di Potenza, Rocco Paternò - in un comunicato sull'emergenza Coronavirus diffuso dall'ufficio stampa - ha lanciato un appello a tutti i cittadini "di mantenere un livello di attenzione alto, ma di non cadere in allarmismo ingiustificato".

"Il principale sintomo del nuovo virus, quello per cui differisce dalla semplice influenza stagionale - ha evidenziato Paternò - è una importante insufficienza respiratoria. Se si verifica questo, c'è interessamento polmonare; si manifesta con una forte tosse stizzosa e continua che è poi causa della cosiddetta polmonite interstiziale. E' importante telefonare al medico di famiglia che deciderà come procedere e attuerà il protocollo previsto. Non bisogna allarmarsi per tosse, raffreddore e mal di gola che - ha concluso - sono tipici invece della stagione".