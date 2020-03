Bardi: "Uscite solo se è necessario"

(ANSA) - POTENZA, 7 MAR - "Dobbiamo cercare di stare in casa il più possibile". E' l'appello lanciato dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, "a tutta la comunità lucana". In Basilicata, finora, sono tre i casi di contagio da Coronavirus riscontrati, con un quarto che riguarda un professore dell'Università lucana residente in Puglia. "Cerchiamo - ha aggiunto Bardi - di uscire solo quando è strettamente necessario. Cerchiamo di rinviare viaggi fuori regione se non indispensabili".