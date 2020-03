Avis: "Andate a donare il sangue"

(ANSA) - POTENZA, 7 MAR - "In questo momento di allerta per il nuovo coronavirus", l'Avis di Basilicata "invita tutti i donatori e tutti colori i quali si trovano in buono stato di salute ad andare a donare il sangue".

"Sono privi di fondatezza - ha spiegato la presidente dell'Avis lucana, Sara De Feudis - i messaggi allarmistici ingiustificati che vanno avanti da giorni in merito alla possibilità di blocco delle raccolte che al contrario devono essere garantite e implementate".