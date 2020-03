Presentato un 'Patto' per le donne

(ANSA) - POTENZA, 6 MARZO - Un "patto per le donne, articolato in otto punti", per otto azioni "concrete che affrontano altrettante tematiche proponendo soluzioni attraverso convegni e momenti di riflessione". E' uno dei punti centrali del programma di attività per il 2020, presentato stamani, a Potenza, dalla Consigliera regionale di Parità effettiva, Ivana Pipponzi, e dalla consigliera regionale di Parità supplente, Luisa Rubino, nel corso di una conferenza stampa.