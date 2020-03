Coronavirus:nessuna novità in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 5 MAR - In Basilicata "non ci sono novità sull'emergenza coronavirus rispetto all'ultimo aggiornamento fornito ieri sera dall'ufficio stampa della giunta regionale".

Al momento, quindi, "sono stati effettuati in totale 54 test (di cui solo uno positivo)", un uomo di 46 anni, residente a Trecchina (Potenza).

Nel comunicato della task force regionale - diffuso dall'ufficio stampa della giunta lucana - è inoltre specificato che "per informazioni sull'emergenza Coronavirus è possibile rivolgersi al numero verde 800996688, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 20".