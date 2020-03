Scuole chiuse da domani fino al 15 marzo

(ANSA) - ROMA, 4 MRZ - A causa dell'emergenza Coronavirus, da domani e fino al 15 marzo le scuole in Italia resteranno chiuse. Lo ha annunciato la ministra all'istruzione pubblica, Lucia Azzolina. "Per il Governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo", ha detto Azzolina parlando a Palazzo Chigi.