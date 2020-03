Regione: "Fondi per cambiare l'Arpab"

(ANSA) - POTENZA, 4 MAR - "Nonostante le ben note difficoltà finanziarie, nel bilancio che ci apprestiamo a portare all'attenzione del consiglio regionale è previsto un importante stanziamento per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente: una scelta politica chiara, con cui la giunta regionale ribadisce la necessità di investire nel settore dei controlli ambientali, che sono essenziali per la tutela della salute e dell'ambiente, avviando così concretamente una prospettiva di cambiamento".

Lo ha detto, secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa, il vicepresidente della giunta regionale della Basilicata, Francesco Fanelli, che oggi a Potenza, con l'assessore regionale all'ambiente, Gianni Rosa, e con il commissario straordinario dell'Arpab, Michele Busciolano, ha incontrato i rappresentanti dei sindacati "per illustrare lo schema del nuovo assetto organizzativo dell'ente".