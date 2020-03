"Procedere in modo unitario per il Cis"

(ANSA) - POTENZA, 3 MARZO - "Procedere in modo unitario e coerente, e non più in ordine sparso, in modo da determinare risultati più efficienti e più efficaci nell'interesse esclusivo della comunità lucana". E' uno dei principali obiettivi della riunione convocata dall'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Rosa, per la "presentazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo della Regione Basilicata istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del Contratto integrato di sviluppo (Cis)".