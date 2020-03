Primo caso lucano: era stato a Brescia

(ANSA) - POTENZA, 3 MARZO - Presenta solo una lieve sintomatologia il primo contagiato da Coronavirus in Basilicata: l'uomo, 46 anni, residente a Trecchina (Potenza), il 27 febbraio è rientrato da Brescia - dove si era da poco sottoposto a un intervento chirurgico - "segnalandosi" alle strutture sanitarie lucane, ed ora è in "quarantena" nella sua abitazione con la madre 90enne (per la quale si attendono i risultati del tampone). E' quanto hanno reso noto stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, l'assessore regionale alla salute, Rocco Leone, e il dirigente generale del Dipartimento politiche della persona, Ernesto Esposito.